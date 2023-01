Rekorde bei Austritt aus Kirchen

Die Anzahl der Kirchenaustritte erreicht in der Domstadt ungekannte Höhen. Wie die Stadtverwaltung in Speyer am Mittwoch mitteilte, haben sich im abgelaufenen Jahr 623 Menschen aus einer der beiden christlichen Kirchen (375 katholisch und 278 evangelisch) verabschiedet. Die Statistik der Austritte weist das als den höchsten Wert aus, den es in in der 50 000 Einwohner zählenden Stadt seit Beginn der Erhebungen gab. Die Situation ist hier insofern besonders, als die Domstadt sowohl als katholischer Bistumssitz wie auch als Sitz der Evangelischen Landeskirche bekannt ist. Hartmut Jossé, Leiter des Standesamtes: „In den ersten zehn Wochen des Jahres 2022 hatten wir so viele Kirchenaustritte aus der katholischen Kirche zu verzeichnen, wie vor in den Jahren 2012 und 2011 zusammen.“ An manchen Werktagen seien mehr als zehn Leute gekommen, um auszutreten.

In Mannheim kündigten nach Berichten der Deutschen Presse Agentur (dpa) zum Stichtag 30. November 2022 genau 3468 Menschen ihre Mitgliedschaft in den beiden großen Kirchen. Im Jahr 2021 waren es 3366 gewesen, das Jahr davor 1860. Eine Unterteilung in katholisch und evangelisch sei nach Auskunft eines Sprechers nicht möglich. Stark betroffen sei in Baden-Württemberg die Landeshauptstadt Stuttgart. Die Gründe für einen Austritt sind nach einer Umfrage des SWR unterschiedlich: Oft spielten finanzielle Gründe eine Rolle. Viele Ausgetretene hätten aber auch ausgedrückt, dass sie die Kirche nach Bekanntwerden von Missbrauchsskandalen nicht mehr unterstützen wollten. sal