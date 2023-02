Pkw-Fahrer in Speyer unter Einfluss von Drogen

Speyer. In Speyer ist am Samstagmittag ein Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen gefahren. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Fahrer gegen 12 Uhr in der Ludwigstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle sollen drogentypische Erscheinungen durch die Beamten festgestellt wurden sein.

Aufgrund des Verdachts auf Drogenbeeinflussung des Fahrers wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Da der Pkw bereits in der Vergangenheit nachweislich für Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol genutzt wurde, wurde das Fahrzeug abgeschleppt und sichergestellt. Gegen den 25-jährigen Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet.