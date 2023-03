Grande Dame des pfälzischen Fotojournalismus verstorben

Speyer. Wie wenig vorstellbar ist dieses Bild angesichts der Weltlage in diesem Moment? Ein chinesischer Ministerpräsident an der Seite des Bundeskanzlers Helmut Kohl im Europäischen Kaiser- und Mariendom.

Als die Speyerer Fotografin Bettina Deuter auf den Auslöser ihrer Leica M5 drückt, mausert sich die Domstadt gerade zur Weltbühne. Es ist Juni 1985, und eine damals 53-jährige Fotojournalistin steht am Beginn ihrer - in der Rückschau - bedeutendsten Berufsjahre. Immer öfter empfängt der spätere Kanzler der Einheit die Mächtigen der Welt dort, wo er sich zeitlebens zu Hause fühlt. Und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist Bettina Deuter ganz nah dran.

Ronald Reagan, Jaques Chirac, George Bush, Michail Gorbatschow oder Johannes Paul II. geben sich damals in Speyer die Klinke des Doms in die Hand. Wenn Deuter auf Bilderfang geht, fällt sie auf. Immer adrett gekleidet, immer modern im Auftritt, immer auch selbstbewusst im Erreichen ihrer Ziele. Die Kamera trägt sie meist mit Gurt um den Hals. Für junge schreibende Kollegen hat sie oft ein lobendes Wort parat.

Hat der Papst ihr zugelächelt?

Sogar der Papst, so erzählte man sich das später in der Stadt, soll ihr im Mai zugelächelt haben, als sich die dann bereits 55-Jährige unter einer Absperrung hindurchgezwängt, um eine gute Perspektive zu erlangen. Es sind die Jahre, die ihr selbst zu einer gewissen Prominenz verhelfen. Deuter und ihr im Jahr 2007 verstorbener Mann, den alle nur „Jimmy“ nennen, sind da schon lange gern gesehene Menschen in der Speyerer Stadtgesellschaft. Jimmy ist Kopf der Familie. Die beiden Söhne erinnern sich, wie sehr ihr Vater seine Frau unterstützt und wie früh er ihr Raum gibt, sich zu verwirklichen.

Bettina Deuter verkörpert ein anderes Rollenbild. Keineswegs üblich in den teilweise noch sehr verstaubten 60er und 70er Jahren. Bei aller Schaffenskraft: Ernähren kann Elisabeth Langknecht, wie sie mit Geburtsnamen heißt, die Familie damit damals nicht - auch wenn ihre Aufnahmen zeitgeschichtlich das Prädikat wertvoll erlangen. Der Legende nach soll sie früh ein Angebot des Magazins „Stern“ ausgeschlagen haben.

Legendär sind auch die Kostümpartys im Haus der Deuters, auf denen unter anderem der frühere CDU Ministerpräsident Bernhard Vogel und der bereits verstorbene Bischof Anton Schlembach verkleidet erscheinen. Bettina Deuter ist stolz auf das, was sie erreicht hat. Ab 1953 arbeitet sie immerhin 40 Jahre für die im Jahr 2002 eingestellte „Speyerer Tagespost“. Den Einstieg in den Beruf schafft sie 1948 im Fotohaus Hermann. 1951 geht sie zur „Rheinpfalz“, ehe die „Tapo“ ihr Arbeitgeber wird. Fotos aus der Kohl-Zeit liefert sie auch an den „Mannheimer Morgen“.

Bilder werden ausgestellt

Mehr als 30 000 Menschen besuchen im Jahr 2017/2018 die Ausstellung „Weltbühne Speyer“ im Historischen Museum. Ein großer Teil der historischen Aufnahmen stammt damals aus dem Fundus von Bettina Deuter. In den Bücherregalen vieler Speyerer finden sich fünf Bildbände, die die Entwicklung der Domstadt zwischen den 50er und 90er Jahren zeigen. Und ab und zu gibt es auch sowas, was man heute „Selfie“ nennen würde. Die Protagonisten heißen dann aber Konrad Adenauer oder Sepp Herberger. Bettina Deuter ist am vergangenen Freitag nach längerer Krankheit im Alter von 91 Jahren verstorben. Am Dienstag wird sie in Speyer beerdigt.