Fußgänger in Speyer attackiert in psychischem Ausnahmezustand Autofahrer

Speyer. Ein Fußgänger in Speyer hat am Dienstagabend im psychischen Ausnahmezustand einen Autofahrer attackiert. Wie die Polizei mitteilt, lief der 24-Jährige aus dem Landkreis Südliche Weinstraße um 19.12 Uhr auf die Straße Am Woogbach. Dies zwang eine 30-jährige Autofahrerin zum Abbremsen. Der 24-Jährige forderte sie auf, ihn totzufahren. Daraufhin stieg der 32-jährige Beifahrer aus und erkundigte sich nach dessen Befinden. Der 24-Jährige packte den Mann plötzlich am Hals und stieß ihn auf die Motorhaube. Dabei verletzte er sich leicht am Hals, sein T-Shirt wurde zerstört. Die beiden riefen die Polizei, der 24-Jährige ließ von weiteren Übergriffen ab.

Als die Polizeikräfte eintrafen, willigte der Tatverdächtige einem Atemalkoholtest ein. Dieser ergab laut Polizei einen Wert von 3,4 Promille. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen in Gewahrsam und lieferte ihn in eine psychiatrische Klinik ein, da sein Verhalten auf eine psychische Erkrankung und eine mit ihr einhergehende Eigen- sowie Fremdgefährdung hindeutete. Den Tatverdächtigen erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Nötigung und Sachbeschädigung.

