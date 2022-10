Drogenschlaf im Pkw

Speyer. Reichlich fündig wurden Polizeibeamte, als sie am Mittwoch gegen 23.20 Uhr einen 47-Jährigen kontrollierten, der in seinem Pkw in der Albert-Einstein-Straße schlief. Nachdem die Beamten ihn gewckt hatten, gab der Mann zu, Kokain und Heroin konsumiert zu haben. Ein Urintest verlief positiv auf Kokain, Opiate, Amphetamin und Methamphetamin. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten zwei Gramm Kokain, einen Bolzenschneider, zwei Brecheisen, sowie einen Trennschleifer. Außerdem Pfandleihbelege für Schmuck im hohen vierstelligen Bereich, drei Crackpfeifen, weitere 28 Gramm Heroin sowie 80,5 Gramm Amphetamin neben einem Messer in dem Fahrzeug. Wegen Trunkenheit im Verkehr sowie von Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz wurde er dem Haftrichter vorgeführt. pol/sko

