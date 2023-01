Im Begleitprogramm zur Landesausstellung „Die Habsburger im Mittelalter. Aufstieg einer Dynastie“ kommt am Donnerstag, 19. Januar, um 19 Uhr im Historischen Museum der Pfalz in Speyer das Kuratoren-Team zu Wort. Unter dem Titel „Halbzeit! Ein Blick hinter die Kulissen“ erklären Simone Heimann, Melanie Herget und Sebastian Zanke, warum einzelne Objekte während der Laufzeit ausgetauscht werden müssen und welche Herausforderungen dies mit sich bringt. Gleichzeitig stellen sie diejenigen Objekte vor, die in der zweiten Hälfte der Laufzeit zu sehen sein werden. Und nicht zuletzt geht es um Fragen rund um die Ausstellung sowie eine Zwischenbilanz. Der Eintritt zu dem Vortrag ist frei. Die Ausstellung ist an diesem Tag bis um 19 Uhr geöffnet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die regulären Öffnungszeiten des Museums sind dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. An Feiertagen und während der Schulferien in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen ist das Haus auch montags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das gilt auch für Rosenmontag, 20. Februar. red