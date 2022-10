Anzahl der Katholiken bis 2060 halbiert

Speyer. Das Bistum Speyer will bis zum Jahr 2030 einen nachhaltig ausgeglichenen Haushalt ohne Defizite vorweisen. Dabei soll ein Strategieprozess klären, wie die langfristigen Visionen – nämlich ein solidarisches Miteinander zu stärken und die Not Benachteiligter zu lindern – trotz kräftig sinkender Mitgliederzahlen und Einnahmen umgesetzt werden können. Das teilte das Bistum nach einer Diözesanversammlung am Samstag mit. Demnach zeigten Prognosen, dass die Zahl der Katholikinnen und Katholiken in der Pfalz und der Saarpfalz bis zum Jahr 2060 um 54 Prozent zurückgehen könnte – laut Bistum wegen demographischer Faktoren, einer geringeren Zahl von Taufen und nicht zuletzt wegen Austritten. „Im gleichen Zeitraum dürften die Kirchensteuereinnahmen etwa um 20 Prozent sinken“, heißt es in der Mitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Strategieprozess müsse sich also damit befassen, die vorhandenen Ressourcen neu oder besser zu verteilen. „So können veraltete Strukturen modernisiert, Ausgaben deutlich reduziert und zugleich neue Investitionen und Aktivitäten in Bereichen möglich werden, deren Bedeutung wächst“, teilt das Bistum mit.

Immer weniger Mitarbeiter

Ebenfalls eine große Herausforderung wird dabei sein, das schwindende Personal zu kompensieren. Bis zum Jahr 20230 wird die Zahl der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Seelsorge laut Bistum um etwa 40 Prozent sinken. Daher werde es umso wichtiger, das ehrenamtliche Engagement zu fördern. Ein neues Konzept soll dies befeuern und die Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt intensivieren.

Mehr zum Thema Katholische Kirche Bistum Speyer rechnet mit deutlich weniger Mitgliedern und Einnahmen Mehr erfahren Katholische Kirche Bistum Speyer rechnet mit deutlich weniger Mitgliedern und Einnahmen Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bistum Speyer Mitglieder und Einnahmen gehen zurück Mehr erfahren

Insgesamt steht dem Bistum ein massiver Sparkurs bevor. Bis 2030 sollen eigenen Angaben nach die Ausgaben um 30 Millionen Euro pro Jahr gesenkt werden. Die Einsparungen werden die Verwaltungszentrale in Speyer, die Bildungshäuser und die Gemeinden vor Ort treffen, etwa durch einen reduzierten Gebäudebestand.

Aktuell hat die Diözesanversammlung zudem eine größere Möglichkeit zur Teilhabe, mehr Bemühungen in Sachen Nachhaltigkeit und eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche der Pfalz beschlossen. jei