21-Jähriger in Speyer angeschossen

Speyer. Ein 21-Jähriger aus Germersheim ist am Donnerstagabend in Speyer von einer unbekannten Person angeschossen worden. Die Schussverletzung war nicht lebensgefährlich und der junge Mann konnte in einem Krankenhaus versorgt werden, berichtet die Polizei. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen zu dem versuchten Tötungsdelikt aufgenommen und suchen Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet hat und Angaben zu dem Täter oder der Täterin geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 0621/963-2773 zu melden.

