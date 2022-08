Musikalische Zeitreise mit Kool & The Gang in Schwetzingen

Schwetzingen. Es war eine Zeitreise in die 1980er Jahre für die 3500 begeisterten Zuschauer, die am Freitagabend das vorletzte Konzert der Reihe Musik im Park im Schwetzinger Schlossgarten miterlebten: Kool & The Gang zelebrierten nicht nur mit „Celebration“ einem ihrer zahlreichen Welthits, eine Soul-, Disco- und Funkparty vom Feinsten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch wenn mit Robert „Kool“ Bell und George Brown nur noch zwei der Gründungsmitglieder dabei sind, ist der Sound von Kool & The Gang nach wie vor einzigartig.

Schwetzingen Schwetzingen: Musik im Park mit Kool & The Gang 2022 29 Bilder Mehr erfahren

Nach Max Giesinger am Donnerstag wird Wincent Weiss an diesem Samstagabend die außergewöhnliche Musik-im-Park-Reihe beenden. Übrigens: Für Wincent Weiss gibt es noch Tickets an der Abendkasse, die um 18 Uhr am Haupteingang des Schlosses in Schwetzingen öffnet.