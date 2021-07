Zwölfjähriger Fahrradfahrer nach Unfall verletzt – Verursacher ist flüchtig

Leimen. Ein junger Fahrradfahrer ist am Donnerstagmorgen von einem abbiegenden Auto in Leimen leicht verletzt worden. Laut der Polizei erfasst der Autofahrer den Zwölfjährigen gegen 7.45 Uhr beim Rechtsabbiegen in die Bürgermeister-Wiedemeier-Straße, woraufhin der Junge auf die Straße stürzte. Zunächst verlangsamte der unbekannte Unfallverursache seine Fahrt, fuhr dann aber doch weiter, ohne sich um den gestürzten Jungen zu kümmern. Der Junge wurde mit leichten Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei dem Fahrzeug des Unbekannten soll es sich nach Zeugenaussagen um ein weißes Familienauto mit getönten Scheiben gehandelt haben. Es soll ein Mannheimer Kennzeichen mit vier Ziffern haben. Zudem seien an dem Fahrzeug auffällige Felgen angebracht.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/57090 zu melden.