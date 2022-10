Zwölf Meter langer Baum stürzt in St. Leon-Rot auf fahrendes Auto

St. Leon-Rot. Ein umstürzender Baum hat am Samstagmorgen auf der Kirrlacher Straße in St. Leon-Rot ein fahrendes Auto beschädigt. Kurz vor dem Ortsausgang stürzte gegen 7 Uhr der etwa zwölf Meter lange Baum quer über die Straße und traf das Auto im vorderen Bereich, wie ein Mitarbeiter vor Ort mitteilte. Auf Höhe vom Fahrer klaffte danach ein großes Loch in der Frontscheibe. Der Fahrer blieb unverletzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Feuerwehr St. Leon zersägte den Baum und konnte nach etwa 50 Minuten die gesperrte Straße wieder freigeben. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden.