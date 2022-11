Zwischenzeitlich aus U-Haft entlassen - verurteilter Mörder wieder im Gefängnis

Frankenthal. Ein 19-Jähriger, der wegen Mordes und Vergewaltigung verurteilt und vorzeitig aus der U-Haft entlassen worden war, ist wieder im Gefängnis. Wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilt, hätten Ermittlungen „konkrete neue Tatachen“ ergeben, die Rückschlüsse auf eine Wiederholungsgefahr zuließen. Am Samstag habe die Staatsanwaltschaft beim Landgericht einen neuen Haftbefehl gegen den 19-Jährigen erwirkt. Danach wurde der Mann in eine Jugendstrafanstalt gebracht.

Die Staatsanwaltschaft habe nach der Haftentlassung Ermittlungen wegen einer anderen Strafsache Ermittlungen gegen den Lukas V. eingeleitet, so der Leitende Staatsanwalt Hubert Ströber im Gespräch mit dieser Redaktion. Hier stünde der Vorwurf der Beleidigung im Raum. Bei ihren Ermittlungen in dieser Sache seien die Beamten auf einen Chat zwischen dem Mann und einer 20 Jahre alten Bekannten gestoßen. "Hier fiel der Mann durch ein sehr manipulatives Verhalten und Gewaltfantasien auf - etwa mit Fesseln - auf", sagte Oberstaatsanwalt Ströber. Das Ziel des Gesprächs sei es gewesen, miteinander Sex zu haben. Die Staatsanwaltschaft sei darauf zu der Einschätzung gekommen, dass ein Wiederholungsrisiko bestehe und hat hat deshalb den neuen Haftbefehl erwirkt.

Der Verteidiger des Mannes, Rechtsanwalt Alexander Klein, hat gegen den neuen Haftbefehl abermals Beschwerde eingelegt. "Die Entscheidung des Landgerichts ist zwar menschlich verständlich, gerade auch im Hinblick auf das große Unverständnis, auf das die Freilassung des Angeklagten in der Öffentlichkeit gestoßen ist, rechtlich jedoch meines Erachtens nicht zulässig", sagte Klein in einer öffentlichen Stellungnahme. Nun muss das OLG abermals über die Haftsache entscheiden.

Eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Zweibrücken (OLG) Anfang Oktober hatte viele Menschen fassungslos zurückgelassen und ihr Vertrauen in den Justizapparat erschüttert. Der 19 Jahre alte Lukas V. war aus der Untersuchungshaft entlassen worden - knapp zwei Monate, nachdem das Frankenthaler Landgericht ihn zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt hat - wegen Mordes, Vergewaltigung mit Todesfolge und sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen.

Dem Urteil zufolge hat er als 17-Jähriger im März 2020 ein 18-jähriges Mädchen an einem Weiher in Ludwigshafen vergewaltigt und erwürgt. Zudem missbrauchte er laut Richterspruch zwei weitere Kinder in drei Fällen sexuell. Vom Vorwurf der Vergewaltigung eines dritten Mädchens wurde er freigesprochen.

Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung und die Nebenklägerin im Fall des Freispruchs haben Revision gegen das Urteil eingelegt. Wann darüber entschieden wird, ist offen.

Die Verteidigung hatte nach dem Urteil mit Erfolg Haftbeschwerde beim OLG eingelegt. Am 6. Oktober 2022 hob es den Haftbefehl gegen den Beschuldigten auf, der bereits seit dem 13. März 2020 - also mehr als zweieinhalb Jahre - ununterbrochen in U-Haft saß.

Die Begründung des OLG: Die Fortdauer der Untersuchungshaft sei mit dem Anspruch des Angeklagten auf eine beschleunigte Verurteilung nicht mehr vereinbar, die Verzögerungen habe nicht er verschuldet. In den 22 Monaten Verfahrensdauer sei nur an 57 Tagen verhandelt worden, berichtete Mertin aus der Begründung.