Zwischenbilanz der rnv zum 9-Euro-Ticket

Rhein-Neckar. Etwa 110 000 9-Euro-Tickets haben die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) seit Beginn der Aktion am 1. Juni verkauft. Damit seien die Erwartungen übertroffen worden, heißt es in einer Pressemitteilung der rnv. „Das klingt natürlich erstmal nach einer recht großen Zahl. Wir werden sehen, wie viele neue Fahrgäste am Ende der Aktion tatsächlich mit uns gefahren sind“, sagt Christian Volz, Kaufmännischer Geschäftsführer der rnv. Im Vergleich zu den Fahrgastzahlen vor der Pandemie sei allerdings bereits ein Zuwachs von 6,5 Prozent zu verzeichnen.

Im sogenannten Freizeitverkehr – sprich an Wochenenden und Feiertagen – sei der Effekt des günstigen Tickets am deutlichsten zu erkennen. „Offensichtlich nutzen viele Menschen das Angebot in unserem Verkehrsgebiet insbesondere in ihrer Freizeit, zum Beispiel für Tages- und Wochenendausflüge“, stellt Volz fest. In diesem Punkt entspreche die Entwicklung den Erwartungen der rnv. Um Problemen und Überbesetzungen der Bahnen aus dem Weg zu gehen, habe es deshalb entsprechend höhere Kapazitäten gegeben. Aus diesem Grund sei es laut Mitteilung auch nicht zu größeren betrieblichen Problemen gekommen.

Im Gegensatz zum Freizeitverkehr sei der Fahrgastzuwachs im Berufsverkehr gering ausgefallen. Hier sei auch nicht klar, ob der Zuwachs auf der 9-Euro-Ticket zurückzuführen sei. Ebenfalls fraglich sei die Nachhaltigkeit des Fahrgastzuwachses, heißt es weiter. Um Menschen zum Umstieg auf den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu bewegen, reiche es nicht, günstige Preise zu haben. Vielmehr müsse das Angebot ausgebaut werden – in Fahrzeuge, Infrastruktur und Personal investiert werden. Nur wenn das Angebot stimme, gelinge der Umstieg auf den ÖPNV.

