Zweitliga-Aufsteiger Kaiserslautern mit Saisonstart am 16. Juni

Kaiserslautern. Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern startet seine Vorbereitung am 16. Juni. Dies teilten die Pfälzer am Freitag mit. Der neue Trainer Dirk Schuster, der erst zur Relegation gegen Dynamo Dresden übernommen hatte, bittet seine Profis damit knapp einen Monat vor dem Saisonstart am 15. Juli auf den Trainingsplatz. Vom 27. Juni bis 4. Juli absolvierten die Lauterer ihr Trainingslager in Mals in Italien. Dort soll es auch zwei Testspiele, zu denen noch keine Details mitgeteilt wurden, geben.

