Zweiter Turm von Biblis wird zu Fall gebracht

Biblis. Der zweite von insgesamt vier Kühltürmen am Standort Biblis soll am 23. Februar 2023 in der Zeit von 13:00 Uhr und 15:30 Uhr kontrolliert zum Einsturz gebracht werden. Das wurde in einer Pressemitteilung der RWE Nuclear GmbH, Rückbauanlage Biblis mitgeteilt. Nachdem bereits Anfang Februar der erste Kühlturm von Block A in der Rückbauanlage Biblis erfolgreich gesprengt wurde, folgt jetzt der zweite Kühlturm. Der noch verbliebene 80 Meter hohe Kühlturm von Block A befindet sich mit Blick von der Gemeinde Biblis in Richtung Rückbauanlage auf der rechten Seite.

