Zweijähriges Kind ertrinkt in Gartenteich in Spechbach

Spechbach. Ein zweijähriges Kind ist am Samstag in einem Gartenteich in Spechbach ertrunken. Wie die Polizei mitteilt, hatte das Kind im Laufe des frühen Samstagmorgens das Haus unbemerkt verlassen. Als die Familie bemerkte, dass das Kind fort war, begann eine große Suchaktion mit etlichen Bekannten und Rettungskräften.

Das leblose Kind wurde schließlich in einem Gartenteich gefunden. Ein sofort hinzugeeilter Notarzt konnte lediglich den Tod des Kindes feststellen. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen übernommen.