Leimen. Ein Zweijähriger hat seine Mutter und deren Bekannte auf dem Balkon einer Wohnung in Leimen im Rhein-Neckar-Kreis ausgesperrt. Die verständigte Feuerwehr öffnete die Wohnung im siebten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses und ließ die zwei Frauen wieder herein, berichtete die Polizei am Sonntag. Bei dem Vorfall vom Samstagabend wurde niemand verletzt. Auch der kleine Junge war wohlauf.

