Zwei zum Teil schwer Verletzte bei Unfall auf K4156

Leimen. Bei einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen in Leimen am frühen Donnerstagabend haben sich zwei Menschen verletzt, eine davon schwer. Nach Angaben der Polizei krachte es gegen 17.50 Uhr im Bereich der K4156 zwischen der Einmündung "Am Rondell" und der L598. Eine 77 Jahre alte Autofahrerin hatte die Vorfahrt eines 72-jährigen Autofahrers missachtet. Beim Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Die mit 20 Kräften angerückte Freiwillige Feuerwehr aus Leimen befreite die Frau aus dem Wagen. Mit schweren Verletzungen wurde sie nach notärztlicher Behandlung in einer Klinik stationär aufgenommen. Auch die Verletzungen des 72-Jähirgen wurden in einer Klinik behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von geschätzten 80.000 Euro.

Die K4156 wurde bis etwa 20 Uhr im Bereich der Unfallstelle zwischen der L598 und der Einmündung zur Theodor-Heuss-Straße für die Unfallaufnahme vollgesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.