Zwei Verletzte und hoher Schaden bei Unfall mit Sportwagen

Erbach. Bei einem Unfall mit einem Sportwagen sind in der Nacht zum Sonntag in Erbach (Odenwaldkreis) zwei Menschen leicht verletzt worden und Schäden im fünfstelligen Bereich entstanden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 25-jährige Fahrer des hochmotorisierten Pkw vermutlich zu schnell unterwegs. In einer leichten Linkskurve habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei gegen eine Hauswand geprallt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Fahrer und sein Beifahrer erlitten dabei leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden an dem Sportwagen und dem Gebäude schätzte die Polizei auf insgesamt 76 000 Euro. Aus Sorge um die Statik des Gebäudes sei ein Statiker hinzugezogen worden.