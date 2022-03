Zwei Verletzte und 80.000 Euro Schaden nach gescheitertem Überholmanöver auf der A 6

Dielheim. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A 6 bei Dielheim sind am Montagabend zwei Personen verletzt worden. Außerdem ist ein Sachschaden von knapp 80.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei soll der 60-jährige Unfallverursacher beim Überholen eines Lkw ein Auto übersehen haben, welches sich bereits auf der Überholspur befand. Der 60-Jährige stieß infolgedessen mit seinem Kleinbus gegen das Fahrzeug des 37-jährigen Autofahrers. Durch den Zusammenstoß geriet der Kleinbusfahrer ins Schleudern und kollidierte dabei mit der Betonleitwand sowie einem neben ihm fahrenden Lkw-Auflieger. Der Fahrer des Kleinbusses klagte nach dem Unfall über Schmerzen und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Der 37-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An seinem Auto entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von 60.000 Euro. An dem angefahrenen Lkw-Auflieger entstand ein Schaden von 9.000 Euro. Nach Abschluss der Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde der zuvor teilgesperrte Streckenabschnitt um 21 Uhr wieder freigegeben.

