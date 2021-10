Zwei Verletzte und 35.000 Euro Schaden bei Frontalzusammenstoß in Wiesloch

Wiesloch. Bei einem schweren Autounfall in Wiesloch sind am Dienstagabend zwei Personen verletzt worden. Außerdem ist ein Sachschaden von etwa 35.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 33-Jähriger auf der L594 als er nach links in Richtung Florapark abbiegen wollte. Hierbei übersah er eine 45-jährige Autofahrerin und fuhr in den Kreuzungsbereich ein, wodurch es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Unfallverursacher kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Gegen ihn wird zudem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

