Zwei Verletzte nach Unfall auf Landstraße bei Zeiskam

Zeiskam. Zwei Autos sind am Samstagmittag auf der L450 durch einen abbiegenden Transporter in einen Unfall verwickelt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die beiden Autofahrer verletzt. Bei allen drei Fahrzeugen liege ein Totalschaden vor. Gegen 12.10 Uhr war der Transporter auf der Landstraße in Richtung Bellheim unterwegs und wollte kurz nach Zeiskam links in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Hierbei schätzte der 41-Jährige den Abstand und die Geschwindigkeit des Gegenverkehrs falsch ein.

Ein entgegenkommender Mercedes fuhr ungebremst in die Seite des Transporters. Danach kollidierte er frontal mit einem Ford, der hinter dem Transporter fuhr. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurden die beiden anderen Fahrzeugführer in umliegende Krankenhäuser gebracht. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.