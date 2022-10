Zwei Verletzte nach Auffahrunfall auf B9 bei Schwegenheim

Schwegenheim. Bei einem Auffahrunfall auf der B9 am Donnerstag sind zwei Personen verletzt worden. Gegen 06.15 Uhr fuhr eine 58-jährige Autofahrerin an der Anschlussstelle Schwegenheim auf die Bundesstraße auf und überholte einen Lastwagen ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, berichtet die Polizei. Ein 48 Jahre alter Autofahrer fuhr ihr durch das riskante Überholmanöver auf und überschlug sich durch den Aufprall. Der Rettungsdienst brachte beide mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 65.000 Euro. Bis sie abgeschleppt waren musste die B9 für knapp zwei Stunden voll gesperrt werden.

