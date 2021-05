Zwei verletzte Kinder nach Unfällen zwischen Fahrrad und Auto   

Worms. Bei zwei Unfällen in Worms hat sich jeweils ein Kind verletzt. In beiden Fällen kollidierten die Kinder mit einem Fahrzeug und wurden mit Verletzungen in eine Klinik gebracht, teilte die Polizei mit.

AdUnit urban-intext1

Am Mittwochnachmittag war ein neun Jahre alter Junge auf dem Heimweg von der Schule mit einem Transporter eines 35-jährigen Fahrers zusammengestoßen. Dabei missachtete der Junge die Vorfahrtsregelung. Beide Verkehrsteilnehmer leiteten eine Gefahrenbremsung ein, die einen Aufprall jedoch nicht verhinderte. Der Junge kollidierte mit der linken Fahrzeugseite des Transporters, stürzte in Folge des Zusammenstoßes und zog sich nach ersten Erkenntnissen eine Schlüsselbeinfraktur zu.

Bereits am Dienstagnachmittag hatte es einen zehnjährigen Radfahrer erwischt. Der Junge kollidierte mit dem Wagen einer 41-Jähirgen, als diese von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr einfädeln wollte. Dabei übersah sie das Kind und rollte mit dem Vorderrad über einen Fuß des Geschädigten. Auch hier hatte eine Bremsung des Jungen nicht geholfen, den Zusammenprall zu verhindern.