Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Walldorf – Auto überschlägt sich bei Kollision

Walldorf. Auf der sogenannten Monsterkreuzung in Walldorf hat sich ein Auto bei einem Verkehrsunfall überschlagen. Nach Angaben eines Mitarbeiters vor Ort wurden bei dem Unfall zwei Personen verletzt. Um kurz vor 19 Uhr kam es zwischen einem VW-Golf und einem Mercedes zu einer Kollision. Der VW-Golf fuhr auf der L598, aus Richtung St. Leon-Rot kommend in die Kreuzung ein und kollidierte dort mit einem Mercedes, der auf der L723 in Richtung Wiesloch unterwegs war.

Dabei überschlug sich der Mercedes und blieb auf der Seite liegen. Mindestens zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Die L723 in Richtung Wiesloch ist derzeit gesperrt. Beide Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden.