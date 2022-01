Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf Wertstoffhof - Fahrzeug sichergestellt

Frankenthal. Zwei Personen sind am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf dem Wertstoffhof Frankenthal verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Personen ins Krankenhaus gebracht.

Zwei Frankenthaler entluden gegen 9.30 Uhr Müll aus ihren Kofferraum. Eine 59-jährige Verkehrsteilnehmerin wollte hinter dem Fahrzeug halten, fuhr jedoch auf das stehende Fahrzeug auf und verletzte die am Kofferraum stehenden Personen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten bei der Unfallverursacherin der Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln ausgeschlossen werden. Ein technischer Defekt am unfallverursachenden Fahrzeug konnte jedoch nicht ausgeschlossen werden, weshalb das Fahrzeug sichergestellt wurde. Ein Gutachter wurde zur Auswertung des Fahrzeugs hinzugezogen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233/3130 oder an die Polizeiwache Maxdorf (06237/9341100) zu wenden.