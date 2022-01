Zwei Verletzte bei Unfall auf L597

Schwetzingen. Bei einem Autounfall in Schwetzingen sind am Montagmorgen zwei Personen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 21-jähriger Autofahrer auf der L597 in Richtung Friedrichsfeld und wollte auf die B535 abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer entgegenkommenden 59-Jährigen und stieß frontal mit dieser zusammen. Beide wurden mit den Rettungswägen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 21-Jährigen auf einen weiteren verkehrsbedingt wartenden Wagen geschoben. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Bis die beteiligten Autos abgeschleppt wurden, musste der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

