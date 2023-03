Zwei Verletzte bei Unfall auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim

Sinsheim. Fünf Fahrzeuge sind am Freitag um kurz nach 14 Uhr auf der A 6 bei Sinsheim-Steinsfurt in Fahrtrichtung Mannheim in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei übersah ein Autofahrer das Stauende und fuhr auf einen Pkw auf. In der Folge des Zusammenstoßes wurden ein weiterer Pkw und zwei Lkw beschädigt. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt. Rettungsdienste und Feuerwehr befanden sich ebenfalls im Einsatz.

Mehrere Autos wurden bei der Kollision stark beschädigt. © Priebe

Die Unfallaufnahme vor Ort ist abgeschlossen, teilte die Polizei um 15.51 Uhr mit. Die Fahrbahn wurde über allen Spuren geräumt und gereinigt und die Sperrung wieder aufgehoben.