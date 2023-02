Mauer. Bei einem Hausbrand in Mauer sind in der Nacht zum Montag zwei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll der Brand im Bereich der Küche ausgebrochen sein. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, bevor es auf weitere Räume übergriff. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die beiden Bewohner des Hauses erlitten leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

