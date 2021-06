Zwei Verletzte bei Dachstuhlbrand

Hockenheim. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden zwei Personen bei einem Dachstuhlbrand verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer gegen drei Uhr nachts in einer Dachgeschosswohnung in der Mittleren Mühlstraße aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die beiden 81- und 89-jährigen Bewohner wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht. Die beiden Nachbarshäuser, in denen sich zu dem Zeitpunkt insgesamt 16 Personen aufhielten, wurden geräumt, da das Feuer zwischenzeitlich drohte, überzugreifen. 30 Kräfte der Feuerwehr waren bei dem Einsatz vor Ort. Rund eine Stunde nach Ausbruch war das Feuer gelöscht. Das Gebäude, in dem der Brand ausbrach, ist derzeit unbewohnbar.

