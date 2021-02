Ludwigshafen.. Bei einem Brand in einem Haus in der Carl-Bosch-Straße sind am Mittwoch zwei Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr hatte ein technischer Defekt an einem Elektrogerät gegen 15.15 Uhr den Brand ausgelöst. Als die Rettungskräfte eintrafen, war das Feuer im Sanitärbereich des Erdgeschosses bereits gelöscht. Zwei Menschen hatten sich beim Löschversuch verletzt und wurden in umliegende Kliniken gebracht.

