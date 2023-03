Zwei verletzte Autofahrerinnen nach Kollision in Neustadt

Neustadt an der Weinstraße. Weil sie über eine rote Ampel fuhr, ist eine Autofahrerin in Neustadt am Freitagvormittag in ein Fahrzeug gekracht. Wie die Polizei berichtet, befuhr die 74-Jährige die L516 in Richtung Edenkoben, wo sie an der Kreuzung zur Mittelhambacher Straße mit einer 45-jährigen Autofahrerin kollidierte. Der Rettungsdienst brachte beide Frauen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme hielt die Polizei einen Gaffer an, der mit seinem Handy filmte und fotografierte. Der 68-Jährige zeigte Unverständnis für die angeordnete Bußgeldzahlung.