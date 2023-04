Zwei verletzte Autofahrer nach Kollision in Bad Dürkheim

Bad Dürkheim. Bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag in Bad Dürkheim sind zwei Autofahrer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, nahm ein 54-Jähriger einer 75-Jährigen die Vorfahrt als er von der Mannheimer Straße nach links auf die B 271 Richtung Neustadt abbiegen wollte. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, weshalb die Fahrbahn kurzzeitig vollgesperrt war. Bis beide Fahrzeuge abgeschleppt waren, blieb die Straße noch einseitig gesperrt. Der Sachschaden liegt bei rund 25.000 Euro.

