Zwei Unfälle wegen Sekundenschlaf in der Region

Rhein-Neckar. Zwei Unfälle haben Autofahrer am Sonntagmorgen in der Region verursacht - offenbar weil sie während der Fahrt kurzzeitig eingeschlafen sind. Nach Angaben der Polizei kam zunächst ein 28-Jähriger in St. Leon-Rot von der Fahrbahn ab und stieß dabei gegen einen geparkten Pkw. Neben einem Sachschaden von mehr als 12 000 Euro, verletzte sich der Unfallverursacher leicht. Sein Auto musste abgeschleppt werden.

Kurze Zeit später verlor ein 33-Jähriger in Wilhelmsfeld die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr dabei über eine Verkehrsinsel und beschädigte zwei Verkehrsschilder. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 10 000 Euro, der Fahrer blieb unverletzt. Gegen beide Männer wird nun strafrechtlich wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. In beiden Fällen wurde der Führerschein vorerst einbehalten.