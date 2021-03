Bad Dürkheim/Ruppertsberg. Im Vorbeifahren hat ein Autofahrer in Bad Dürkheim zwei geparkte Wagen gestreift. Dabei entstand ein Schaden von rund 2500 Euro. Ein Anwohner alarmierte gegen 21.55 Uhr die Polizei. Der Fahrer hatte sich zwar bereits vom Unfallort in der Hans-Koller-Straße entfernt. Wenig später kam es auf der B 271 in der Nähe von Ruppertsberg allerdings zu einem weiteren Unfall.

Der 24-jährige Fahrer war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei prallte das Auto gegen 22.20 Uhr in eine Schutzplanke, ein Abschleppdienst musste es bergen. Der Fahrer wurde gebeten, einen Atemalkoholtest zu machen. Dieser ergab einen Wert von 2,1 Promille. Zudem bestehe der Verdacht, dass er Drogen konsumiert hatte. Die Beamten stellten den Führerschein sicher. Die Schäden weisen darauf hin, dass der 24-Jährige auch für den Unfall in der Hans-Koller-Straße verantwortlich sein könnte. fab