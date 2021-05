Zwei Unfälle in Oggersheim - Autos nicht mehr fahrtüchtig

Ludwigshafen. Zu gleich zwei Unfällen ist es am Montag im Stadtteil Oggersheim gekommen. Wie die Polizei mitteilt, trug sich einer von diesen gegen 16 Uhr in der Flomersheimer Straße zu. Eine 40-Jährige war mit ihrem Auto von einem Supermarkt-Parkplatz in die Straße eingebogen, wodurch es zur Kollision mit dem Transporter eines 33-Jährigen kam. Durch den Zusammenprall zersprang eine Seitenscheibe des Transporters. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro, so die Polizei.

AdUnit urban-intext1

Zu einem zweiten Unfall kam es gegen 17 Uhr des gleichen Tages an der Kreuzung Karl-Legien-Straße/Alter Frankenthaler Weg. Zunächst kollidierte ein 80-jähriger Autofahrer mit dem Wagen eines 50-Jährigen. Durch den Zusammenstoß kam das Auto des Seniors von der Spur ab und fuhr gegen ein parkendes Fahrzeug einer 47-Jährigen. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro.