Walldorf. Aktuell kommt es wegen zwei verschiedenen Unfällen auf der A5 beim Autobahnkreuz Walldorf – zu Verkehrsbehinderungen in beiden Richtungen. Wie die Polizei mitteilt, sind in beiden Richtungen, Richtung Heidelberg und Karlsruhe, wegen der Unfallaufnahme je eine Fahrspur gesperrt. Der Verkehr wird an beiden Unfallstellen vorbeigeführt. Laut Polizei kommt es mittlerweile zu Stau.

