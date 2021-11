Zwei Tote nach Gebäudebrand in Viernheim

Viernheim. Zwei Tote sind bei einem Gebäudebrand in Viernheim von der Feuerwehr geborgen worden. Am Freitagmorgen, kurz nach fünf Uhr, ging ein Notruf über den Brand bei der Polizei ein. Wie diese mitteilte, konnten die Bewohner, ein Mann im Alter von 73 und seine Frau im Alter von 69 Jahren, nur noch tot aus dem Haus geborgen werden. Eine weitere Person wurde leicht verletzt. Wie die Personen ums Leben kamen oder was den Brand ausgelöst haben könnte, ist aktuell noch nicht bekannt. Die Löscharbeiten dauern noch an.

