Zwei Tatverdächtige nach versuchter schwerer räuberischer Erpressung in Haft

Eppelheim. Zwei Männer sollen in Eppelheim eine versuchte schwere räuberische Erpressung zum Nachteil eines 33-jährigen Mannes begangen haben. Nun befinden sich zwei Tatverdächtige im Alter von 22 und 33 Jahren in Untersuchungshaft, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Heidelberg am Dienstag mit. Das Duo soll versucht haben, den 33 Jahre alten Geschädigten in seiner Wohnung mit Gewalt und durch Drohung mit zwei Messern und einem Teleskopschlagstock zur Herausgabe von Geld und Drogen zu zwingen.

Die Tat hatte sich am vergangenen Mittwoch, 8. Dezember, ereignet. Die Beschuldigten sollen den Polizeiangaben zufolge durch die geöffnete Eingangstür in das Mehrfamilienhaus gelangt sein, in dem der Geschädigte wohnt. Nachdem dieser die Wohnungstür geöffnet habe, sollen ihn die beiden maskierten mutmaßlichen Täter in die Wohnung zurückgedrängt haben. Einer der Beschuldigten drohte dem Geschädigten dabei mit einem Messer und forderte das Geld und die Betäubungsmittel. Der Komplize habe den Forderungen mit dem Teleskopschlagstock Nachdruck verliehen.

Der durch den Vorfall leicht verletzte Geschädigte habe letztendlich versichert, dass er kein Geld habe. Die Tatverdächtigen sollen daraufhin von ihm abgelassen haben und geflüchtet sein.

Die Polizei nahm die beiden Männer am Freitag fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg erließ die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Heidelberg am Samstag Haftbefehle wegen Fluchtgefahr gegen die

beiden Beschuldigten. Diese wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.