Haßloch. Weil eine Autofahrerin am Donnerstagmittag bei einem Überholvorgang auf der A 65 bei Haßloch (Landkreis Bad Dürkheim) ein von hinten kommendes Fahrzeug übersah, sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Der 73-jährige Autofahrer hatte noch versucht, der spurwechselnden Autofahrerin auszuweichen. Doch sein Wagen kam von der Spur ab und überschlug sich mehrfach, wie die Polizei in der Nacht auf Freitag mitteilte. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden in eine Klinik gebracht.

