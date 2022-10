Zwei schwerverletzte nach Unfall in Hilsbach 

Hilsbach . Drei Personen, zwei davon schwer, sind am Sonntagnachmittag auf der K 4282, zwischen Hilsbach und der L 551 bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein 65-Jähriger geriet kurz nach 17.30 Uhr auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einer entgegenkommenden 70-jährigen VW-Fahrerin frontal kollidierte, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann verletzte sich nur leicht, seine 66-jährige Beifahrerin und die 70-Jährige verletzten sich schwer. Ein Rettungshubschrauber flog eine der Frauen in eine Klinik, die andere wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Es wurde ein Sachschaden von rund 50.000 Euro verursacht. Nach den bisherigen Erkenntnissen und dessen erster Aussage könnte der BMW-Fahrer von der tief stehenden Sonne geblendet gewesen sein. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Heidelberg dauern an.