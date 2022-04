Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall durch Alkohol

Landau. Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Samstag bei Landau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ist eine 37-Jährige von der B10 nach rechts in Richtung Landau abgebogen, als ihr ein aus Godramstein kommender 32-Jähriger ins Heck fuhr. Durch den Zusammenstoß schleuderte ihr Fahrzeug um 180 Grad auf die Gegenfahrbahn. Beide Fahrer wurden schwer verletzt zusammen mit einer verletzten Beifahrerin in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschaden in Höhe von insgesamt 27.000 Euro.

Ein Atemalkoholtest wies bei dem 32-Jährigen einen Wert von 2,33 Promille nach. Es wird vermutet, dass er im betrunkenen Zustand zu schnell fuhr und die 37-Jährige übersehen hatte. Ein Vorfahrtsverstoß ihrerseits wird ebenfalls geprüft.