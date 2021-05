Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß auf der B 38

Weinheim. Zwei Personen haben sich am Montagnachmittag bei einem Frontalzusammenstoß schwer verletzt. Bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge geriet der Fahrer eines Seat -Fahrtrichtung Saukopftunnel auf der B 38 - kurz vor 14 Uhr aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrtbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Toyota-Fahrer. Nach ihren notärztlichen Behandlungen wurden beide Personen mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die B 38 wurde zwischen der Viernheimer Straße und der nördlichen Umgehung zur B 3 (Kreisverbindungsstraße nach Whm-Sulzbach) zunächst voll gesperrt. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte geregelt und örtlich umgeleitet. Im Bereich um die Unfallstelle herum kam es zu größeren Verkehrsbehinderungen, die sich auch auf die Innenstadt von Weinheim auswirkten. Die Unfallaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn wird noch unbestimmte Zeit in Anspruch nehmen. Es wurde empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren.

