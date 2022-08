Zwei schwere Unfälle mit Motorrädern

Rhein-Neckar. Zu zwei Unfällen mit Motorrädern ist es am vergangenen Freitag in der Region gekommen, bei denen nach Angaben der Polizei jeweils ein Motorradfahrer schwer verletzt worden ist.

Ein 27-Jähriger war am Freitagabend mit seiner Maschine im Elmsteiner Tal unterwegs und befuhr die L499 von Elmstein in Richtung Mückenwiese. In einer Kurve verlor der Mann laut Polizei die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Er sei nach links über die Fahrbahn gerutscht und auf einem Grünstreifen zum Liegen gekommen. Dabei verletzte sich der Fahrer laut Polizei so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Lebensgefahr bestand nicht. Als Unfallursache vermutetet die Polizei überhöhte Geschwindigkeit. Das Bike war nicht mehr fahrbereit, der Schaden beträgt rund 1000 Euro.

Ebenfalls wegen zu hoher Geschwindigkeit stürzte laut Polizei ein 26-Jähriger, der mit seinem Motorrad von Wald-Michelbach Richtung Rimbach-Zotzenbach fuhr. Laut einem Zeugen überholte ihn der Biker zwischen zwei Kurven und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem Auto zusammenstieß. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Motorradfahrer ebenfalls mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Schaden beträgt rund 23 000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Heppenheim entgegen. bcn