Zwei schwer Verletzte bei Verkehrsunfall

Dossenheim. Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Dossenheim am Mittwochnachmittag sind vier Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, missachtete ein 79-jähriger Autofahrer auf einer Landstraße bei der Anschlussstelle Dossenheim die Vorfahrt eines 54-Jährigen. Dieser wurde durch den Zusammenstoß in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte mit einem Mercedes. Der 54-Jährige und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Alle vier Insassen wurden in eine Klinik gebracht. Neben der Feuerwehr war ein Rettungshubschraube im Einsatz gewesen.

Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei mindestens 24.000 Euro.