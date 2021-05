Zwei Radfahrer nach Unfall verletzt

Speyer. Bei einem Verkehrsunfall in der Landwehrstraße haben sich am Montagabend zwei Personen verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war eine 56-jährige Radfahrerin zuvor auf der Siemensbrücke in Richtung Waldseer Straße unterwegs als sie von einem 22-jährigen Radfahrer rechts überholt wurde. Bei dem Überholmanöver verkeilten sich die Fahrräder ineinander, wodurch beide Personen zu Fall kamen und verletzten. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

