Zwei Radfahrer kollidieren und verletzen sich leicht

Mühlhausen. Zwei Fahrradfahrer sind am Sonntagabend gegen 17.50 Uhr in einem Kurvenbereich des Radwegs der Unteren Mühlstraße in Mühlhausen frontal zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei verletzten sich beide nur leicht. Bei einem der Beiden, einem 31-Jährigen, stellten die alarmierten Beamten starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Auf der Polizeidienststelle wurde dem Mann dann noch eine Blutprobe entnommen. Da der Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht die Polizei Wiesloch Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 06222/ 570 90 entgegen.

