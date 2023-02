Zwei Radfahrer bei Unfällen in Ludwigshafen verletzt

Ludwigshafen. Zwei Fahrradfahrer sind am Donnerstag bei zwei Verkehrsunfällen in Ludwigshafen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, missachtete gegen 17.30 Uhr eine 85-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen auf der Kopernikusstraße den Vorrang des ihr entgegenkommenden Radfahrers. Der 53-jährige Fahrradfahrer wurde bei dem anschließenden Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 250 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen 18:15 Uhr kam es zu einem weiteren Unfall in der Brunckstraße. Ein 62-jähriger Autofahrer wollte von der Brunckstraße nach rechts auf eine Tankstelle abbiegen und stieß mit einem, auf dem Radweg fahrenden, 38-jährigen Fahrradfahrer zusammen. Der Radfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro.