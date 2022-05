Zwei Personen wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung im Odenwald festgenommen

Rhein-Neckar. Ein 50-jähriger Mann und eine 34-jährige Frau sitzen nach Durchsuchungen im hessischen und badischen Odenwald in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Donnerstag bekannt gab, durchsuchten bereits am Dienstag, 10. Mai, mehr als 300 Steuerfahnder und Polizeibeamte die Geschäftsräume von Unternehmen sowie mehrere Privatwohnungen.

Gegen 24 Personen wird ermittelt. Ihnen wird vorgeworfen, seit Jahren über sogenannte Scheinfirmen Umsatzsteuer in Millionenhöhe hinterzogen zu haben. Sie sollen Rechnungen in Gesamthöhe von etwa 20 Millionen Euro ausgestellt haben. Die Leistungen dafür seien nie erfolgt. Die Firmen sollen regelmäßig, sobald behördliche Ermittlungen für die Verdächtigen erkennbar wurden, liquidiert worden sein. Der mutmaßliche Drahtzieher ist ein 50-Jähriger aus dem Odenwald.

Insgesamt stellten die Ermittler an 44 Orten in den Bundesländern Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Vermögenswerte von über einer Million Euro sicher.