Zwei Personen und zehnjähriges Kind bei Wohnhausbrand in Landau verletzt

Landau. Drei Menschen, darunter ein zehnjähriges Kind, sind bei einem Wohnhausbrand in Landau-Arzheim in der Nacht auf Montag verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach ersten Ermittlungen dürfte das Feuer im Treppenhaus des Mehrparteienhauses ausgebrochen sein, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Gebäudeschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Bereich geschätzt. Derzeit könne nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um eine Brandstiftung handelt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs wurde in der Nähe des Hauses ein verdächtiges Fahrzeug wahrgenommen, das möglicherweise im Zusammenhang mit dem Brand steht.

Zeugen, die gegen 01.30 Uhr in der Arzheimer Hauptstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, sollten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06341/287-0 oder per E-Mail kilandau.k1@polizei.rlp.de melden.